Los accidentes oculares aumentan durante las fiestas de diciembre

Es claro que con la llegada de la época navideña vienen los festejos, reuniones familiares y las actividades de decoración se multiplican, esto hace que aumente también el riesgo de sufrir algún tipo de traumatismo ocular. Este tipo de accidentes aumentan entre un 20 y un 30%. Durante las fiestas navideñas, según un informe de la Sociedad Española de Oftalmología (SEO). Se alertan ciertas situaciones en las hay que ser más precavidos para evitar complicaciones oculares graves. "Los traumatismos oculares son un tipo de lesión que a menudo podemos evitar con una mayor conciencia de los riesgos y tomando las medidas adecuadas. Los casos más frecuentes se producen por el martilleo, este tipo de lesiones es más común en varones 97% de una edad media de 30 años que no usan protección ocular al realizar estas actividades. Estas lesiones pueden causar desde daños leves hasta afecciones graves o muy graves, llegando incluso a perjudicar la visión de manera permanente", explica el doctor Álvaro Fernández-Vega González, oftalmólogo especialista en Retina.

Actividades como clavar adornos navideños pueden ser un riesgo para los ojos

Cortar madera o clavar adornos en la pared son algunos ejemplos de actividades de martilleo que pueden tener un riesgo para la salud ocular, ya que las esquirlas de madera o metal pueden causar lesiones graves en los ojos. También hay que prestar atención a las chispas que salen de las chimeneas y pirotecnia, ya que si alcanzan nuestros ojos pueden causar daños severos. Descorchar botellas de champán también puede poner en riesgo nuestra salud visual si no se hace correctamente, porque el corcho puede salir a gran velocidad e impactar en los ojos. Además, en la cocina también se pueden producir accidentes por las salpicaduras de salsas o aceite caliente o por la manipulación de utensilios de cocina afilados, como cuchillos o tijeras. En el caso de que se produzca alguna de estas situación "es vital acudir a un especialista para valorar la gravedad del problema y pautar, en caso necesario, un tratamiento adecuado lo antes posible", afirma el Dr. Fernández-Vega González.

Prestar máxima atención con los más pequeños de la casa