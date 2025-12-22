Los accidentes oculares aumentan durante las fiestas de diciembre

Es claro que con la llegada de la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/navidad target=_blank>época navideña</a> vienen los <b>festejos, reuniones familiares y las actividades de decoración</b> se multiplican, esto hace que aumente también el <b>riesgo</b> de sufrir algún tipo<b></b> <a rel=nofollow href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/salud/como-enfrenta-piel-resaca-KN10594943></a> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <a rel=nofollow href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/pesebre-mas-grande-sudamerica-encunetra-quito-GN10592602></a>