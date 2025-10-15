YouTube sufre caída a nivel mundial

La popular plataforma de videos YouTube experimentó este miércoles una caída a nivel mundial, dejando a millones de usuarios sin acceso a su contenido.

Según reportes en redes sociales y sitios especializados en monitoreo de servicios en línea, como DownDetector, los problemas comenzaron en horas de la tarde y afectaron tanto a la versión web como a las aplicaciones móviles y de Smart TV.

Entre los fallos más reportados por los usuarios se encuentran, imposibilidad de cargar videos, pantalla en blanco al ingresar al sitio, errores al intentar iniciar sesión o publicar comentarios y la interrupción en transmisiones en vivo.

Hasta el momento, Google, empresa matriz de YouTube, no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas de la interrupción. Como es habitual en este tipo de situaciones, usuarios de todo el mundo acudieron a plataformas como X e Instagram para confirmar la caída y compartir memes y reacciones. Al momento la plataforma se encuentra funcionando con normalidad.

