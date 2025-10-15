México: Adultos mayores fueron rescatados tras permanecer abrazados sobre el techo de su vivienda tras inundaciones

En Veracruz, México, dos adultos mayores fueron rescatados luego de permanecer abrazados sobre el techo de su vivienda, rodeados por el agua que inundó gran parte de la ciudad. La escena fue registrada en video en la plataforma TikTok, y se ha viralizado en redes sociales.

El abuelo, identificado como Don Hilario, relató que cuando el nivel del agua comenzó a subir rápidamente, buscó refugio junto a su esposa en la parte alta de la vivienda. Durante varias horas permanecieron en el techo, junto al compresor de aire acondicionado, mientras esperaban ser rescatados.

Vecinos de la zona llegaron al lugar en una lancha y trasladaron a los dos adultos mayores a un sitio seguro, donde recibieron alimentos y abrigo. El hecho ocurrió en medio de las intensas lluvias que provocaron el desbordamiento del río Cazones, generando inundaciones en varias colonias del estado.

Las autoridades de protección civil han informado que se mantienen los operativos de evacuación y asistencia para las familias afectadas. También se ha habilitado albergues temporales para atender a quienes perdieron sus viviendas o permanecen en zonas de riesgo.

De acuerdo con reportes oficiales, las lluvias continuarán en la región durante los próximos días, por lo que se ha solicitado a la ciudadanía mantenerse alerta y seguir las indicaciones de los equipos de emergencia.