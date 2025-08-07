Redes
Un elefante ataca a su cuidador y desata estampida en Sri Lanka

El animal, que participaba en el festival Devinuwara Perahera, arrojó por los aires a su cuidador.

   
Un elefante desató el caos durante un desfile religioso al sur de Sri Lanka tras atacar a su cuidador en pleno recorrido y el incidente ocurrió en el tradicional festival Devinuwara Perahera y quedó registrado en un impactante video que se viralizó en redes sociales.

El elefante, identificado como Bhanu y adornado con vestimentas tradicionales, participaba en la procesión cuando, por motivos que aún se investigan, reaccionó violentamente y lanzó por los aires a su cuidador con un fuerte golpe de trompa. La música que acompañaba el desfile se detuvo de inmediato y la multitud comenzó a correr presa del pánico.

Al menos 13 personas resultaron golpeadas durante la estampida. No obstante, autoridades locales aseguraron que no hubo heridos de gravedad y que el cuidador afectado se encuentra fuera de peligro.

El incidente ha generado preocupación sobre el uso de animales en eventos masivos y procesiones religiosas, especialmente en contextos donde se exponen al ruido y al contacto constante con multitudes. Mientras tanto, continúan las investigaciones para determinar qué provocó la reacción del animal.

