Un elefante ataca a su cuidador y desata estampida en Sri Lanka

<b>Un elefante desató el caos durante un desfile </b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/religion target=_blank>religioso</a><b> </b>al sur de Sri Lanka tras atacar a su cuidador en pleno recorrido y el incidente ocurrió<b> en el tradicional festival Devinuwara Perahera</b> y quedó<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/redes-sociales target=_blank></a> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/elefante target=_blank></a><b></b><b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/musica target=_blank></a><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/donald-trump-nuevo-censo-no-incluya-migrantes-situacion-irregular-YG9901890 target=_blank></a>