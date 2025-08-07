Donald Trump ordena un nuevo censo que no incluya a migrantes en situación irregular

El presidente <b>Donald Trump</b> ordenó, el jueves 7 de agosto, un <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/turistas-dos-paises-pagaran-15-000-visa-estados-unidos-DH9900476 target=_blank>nuevo censo</a> que <b>excluya a los migrantes</b> que se encuentren en Estados Unidos ilegalmente, un año antes de las elecciones de medio mandato. <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/nuevos-aranceles-donald-trump-vigor-guerra-comercial-AH9900244 target=_blank></a> <b></b>