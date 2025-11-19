Una ingeniosa forma de pintar un bordillo de un trabajador ecuatoriano se vuelve viral en redes

El curioso método de un trabajador ecuatoriano para pintar un bordillo de un carril exclusivo del transporte público en Quito se volvió viral en redes sociales.

Incluso, llamó la atención de la prensa internacional, en específico del medio de comunicación El Español, que se hizo eco del video el 18 de noviembre.

El clip muestra al trabajador recostado en la puerta de la parte trasera de una camioneta. Mientras el vehículo avanza lentamente, el hombre va pintando la acera.

