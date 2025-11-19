Redes
19 nov 2025 , 08:19

Una ingeniosa forma de pintar un bordillo de un trabajador ecuatoriano se vuelve viral en redes

El obrero se apoyó en una camioneta para pintar la acera de forma rápida y eficiente.

   
    El trabajador se apoya en una camioneta para pintar el bordillo de forma más fácil.( Capturas )
Juan Pinchao
El curioso método de un trabajador ecuatoriano para pintar un bordillo de un carril exclusivo del transporte público en Quito se volvió viral en redes sociales.

Incluso, llamó la atención de la prensa internacional, en específico del medio de comunicación El Español, que se hizo eco del video el 18 de noviembre.

El clip muestra al trabajador recostado en la puerta de la parte trasera de una camioneta. Mientras el vehículo avanza lentamente, el hombre va pintando la acera.

De esa manera, el trabajo se hacía de forma eficiente y más rápida.

"Podrán cuestionar mis métodos, pero no mis resultados", fue la frase con la que viralizó este video.

En los comentarios del medio de comunicación citado también resaltaron por su ingenio. "La NASA lo está buscando", escribió un internauta.

Aunque no se tiene certeza de la fecha del video, el mismo se ha difundido en redes como TikTok desde hace un par de meses.

