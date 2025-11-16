Redes
16 nov 2025 , 16:09

La historia emotiva de Ramón, un cachorro salvado de una maleta que conmueve las redes

El can fue encontrado dentro de una maleta junto a un contenedor de basura, lo que causó furia en las redes.

   
  • La historia emotiva de Ramón, un cachorro salvado de una maleta que conmueve las redes
    Ramón atrapado en una maleta( TikTok @rescates_amigoacasa )
Fuente:
Infobae
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Un cachorro, Ramón, de nueve meses, que se convirtió en protagonista en redes sociales, fue hallado dentro de una maleta cerrada. Un joven encontró el objeto junto a un basurero y, al revisar si contenía ropa u otros artículos, se llevó la sorpresa de encontrar a un perro sin posibilidad de escapar.

LEA TAMBIÉN: Influencer fue ejecutada por un grupo vinculado a Al-Qaeda en Malí

Una pareja que fue testigo del momento se unió al joven para ayudar al perro y salvarlo a tiempo. Varios vecinos también contribuyeron para que el cachorro tuviera una segunda oportunidad de vida.

Ramón
Ramón ( TikTok @rescates_amigoacasa )

Los rescatistas llevaron a Ramón a una veterinaria para conocer su estado de salud y determinar el tratamiento que necesitaba. Ramón fue diagnosticado con signos de moquillo, sarna y un alto grado de desnutrición.

Las redes sociales se convirtieron en un puente para ayudar al cachorro y convocar la solidaridad de las personas, con el fin de reunir los recursos necesarios para cubrir sus gastos médicos.

La historia de Ramón no solo motivó a colaborar económicamente, sino que también sensibilizó sobre el maltrato animal e incentivó acciones de cuidado y rescate.

LEA: VIDEO | Momento en que un motociclista arrebata el juguete a un perrito en la calle

Ramón
Ramón ( TikTok @rescates_amigoacasa )
Temas
Redes
Video viral
Perro
estilo
rescate
perro
Argentina
Noticias
Recomendadas