Teddy, el perrito que fue abusado sexualmente en Quito, se recuperó y ahora busca un hogar

En el mes de febrero de 2025, Teddy un perrito de aproximadamente tres años, fue rescatado por la Fundación Lucky Bienestar Animal, en la quebrada El Arrayán, al sur de Quito. Se encontraba colgado con un alambre de puas y con signos de desnutrición severa, tics nerviosos y una lesión que mostraba indicios de violencia sexual.

Tras pasar por una cirugía, la fundación que le brindó ayuda tuvo que hacer esfuerzos para cubrir sus gastos y procurar una recuperación completa, ya que fue detectado con moquillo retrasando su proceso.

El cuadro que presentaba era reservado y los doctores a cargo de su caso lo mantuvieron hospitalizado alrededor de 15 días para lograr estabilizarlo.