Teddy, el perrito que fue abusado sexualmente en Quito, se recuperó y ahora busca un hogar

En el mes de febrero de 2025, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/recuperacion-teddy-perrito-violado-atropellado-JN8870218 target=_blank>Teddy</a> un perrito de aproximadamente tres años, fue rescatado por<b> </b>la<b> Fundación Lucky Bienestar Animal</b>, en<b> </b>la quebrada <b>El Arrayán, al sur de Quito</b>. Se encontraba colgado<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/teddy-perro-violado-atropellado-donaciones-ML8850086 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b>