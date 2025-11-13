Quito
13 nov 2025 , 14:24

Teddy, el perrito que fue abusado sexualmente en Quito, se recuperó y ahora busca un hogar

Teddy fue encontrado con signos de violencia sexual al sur de la capital y tras varios meses de recuperación está en busca de un adoptante.

   
  • Teddy, el perrito que fue abusado sexualmente en Quito, se recuperó y ahora busca un hogar
    Teddy ( Facebook: Fundación Lucky Bienestar Animal )
Fuente:
propia
user placeholder

Redacción
En el mes de febrero de 2025, Teddy un perrito de aproximadamente tres años, fue rescatado por la Fundación Lucky Bienestar Animal, en la quebrada El Arrayán, al sur de Quito. Se encontraba colgado con un alambre de puas y con signos de desnutrición severa, tics nerviosos y una lesión que mostraba indicios de violencia sexual.

Tras pasar por una cirugía, la fundación que le brindó ayuda tuvo que hacer esfuerzos para cubrir sus gastos y procurar una recuperación completa, ya que fue detectado con moquillo retrasando su proceso.

El cuadro que presentaba era reservado y los doctores a cargo de su caso lo mantuvieron hospitalizado alrededor de 15 días para lograr estabilizarlo.

Un nueva historia para Teddy

Después de ocho meses, bajo cuidados de voluntarios que trabajan en la fundación, Teddy ha mostrado avances tanto en su salud y en recuperar la confianza que fue arrebatada aquel día.

Ahora está en busca de un hogar que le brinde seguridad y sobre todo amor, si está interesado en darle una segunda oportunidad, puede comunicarse a las redes sociales de Fundación Lucky Bienestar Animal en Facebook, Instagram y TikTok.

Además, podrá conocer más historias como estas, que inspiran a generar conciencia sobre el respeto a todos los seres vivos.

