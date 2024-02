Se trataba de Jacko, un perro de raza similar a un pastor alemán, que se encontraba con un delicado estado de salud . Debido a la gravedad, el animal no podía levantarse para comer, tomar agua o hacer sus necesidades fisiológicas. Su dueño se negaba a llevarlo a un veterinario.

Con los informes levantados tanto por la Agencia Metropolitana de Control, como por la Unidad de Bienestar Animal, se emitirá una multa al cuidador del can.

Vecinos del sector comentaron que no se trataba de las mascotas de la mujer, sino que ella acostumbraba a atrapar perros de la calle para que sirvieran como cuidadores. Los mantenía amarrados hasta que enflaquecían por completo, pues no los alimentaba con regularidad, luego los soltaba para que se fueran y atrapaba a otros canes .

En el barrio Divino Niño, en el sur de Quito, dos perros que permanecían encadenados fueron liberados por miembros de la Unidad de Bienestar Animal. Según su reporte, los canes no tenían acceso a agua o comida.

También en el barrio Divino Niño, se registró el abuso sexual y otras agresiones a Commu, un perrito comunitario.

La mañana del lunes, 5 de febrero del 2024, alrededor de las 11:40, varios vecinos vieron al can recorrer el trayecto de todos los días, desde Músculos y Rieles hacia el Divino Niño.​​​​ Esta vez, algo estaba mal. Tenía una herida visible: su ceja sangraba, pero esto no era lo más grave, el can también presentaba con un desgarrado anal.

Commu, visiblemente adolorido, se dirigió a los locales donde usualmente recibía comida. Al notar su estado, sus amigos humanos buscaron ayuda y, alrededor de las 13:00, Gabriela y Patricia, miembros de la fundación Patitas felices, llegaron para socorrerlo.

La fundación Lanitas al Rescate les brindó un espacio en una de las clínicas especializadas para atenderlo. Commu tuvo que pasar por revisiones, exámenes y dos cirugías para estabilizarse. Una de ellas fue una reconstrucción de ano y la otra fue en su ceja. Se presume que el golpe que recibió fue para dejarlo inconsciente y cometer el delito.