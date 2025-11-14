Redes
14 nov 2025 , 11:07

VIDEO | Momento en que un motociclista arrebata el juguete a un perrito en la calle

El animal está a salvo, pero la escena generó molestia y pedidos de sanciones.

   
  • VIDEO | Momento en que un motociclista arrebata el juguete a un perrito en la calle
    Motociclista le arrebata el juguete a un perrito en plena vía.( RRSS )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Una escena inesperada registrada en Villavicencio, Colombia, ha generado discusión en redes sociales. El video muestra a un motociclista que detiene su vehículo frente a una vivienda, extiende la mano y toma el juguete con el que un perro jugaba en la vereda de la vivienda.

Lea: Los Nansana Kids de Uganda sorprenden al mundo al bailar música ecuatoriana

Lo ocurrido transcurre en apenas unos segundos, pero basta para sorprender a quien observa la grabación. La cámara, ubicada en un punto fijo del andén, capta al animal entretenido con su juguete hasta que el desconocido se acerca, se lo arrebata y se marcha sin ninguna explicación.

Aunque la escena podría sugerir un riesgo para la mascota, varios medios y cuentas que replicaron el clip confirmaron que el perro está fuera de peligro. No sufrió lesiones y permanece con su familia. Sin embargo, la indignación no tardó en aparecer entre los usuarios que comentaron la publicación.

Lea: Influencer fue ejecutada por un grupo vinculado a Al-Qaeda en Malí

Las reacciones de los internautas no solo cuestionaron la actitud del motociclista, sino que también la relacionaron con el clima de inseguridad que se vive a diario.

Temas
redes sociales
Perros
robo
Seguridad
viral
Ecuador
Colombia
Noticias
Recomendadas