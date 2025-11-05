VIDEO | Un soldado colombiano se viralizó en redes sociales por cantar Waka Waka con voz similar a la de Shakira

El talento colombiano volvió a brillar en las redes sociales. Jonatan Garnica López, soldado profesional e integrante de la orquesta Segunda Dimensión del Ejército Nacional de Colombia, <b>se convirtió</b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/metro-de-quito-extendera-horarios-atencion-conciertos-shakira-en-ecuador-NF10371286 target=_blank></a> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/rbx-primo-snoop-dogg-demanda-spotify-fraude-reproducciones-JF10374836 target=_blank></a> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/bad-bunny-karol-g-participaran-latin-grammy-2026-OF10374183 target=_blank></a> <b></b>