VIDEO | Un soldado colombiano se viralizó en redes sociales por cantar Waka Waka con voz similar a la de Shakira

Su interpretación conquistó las redes sociales, por lo parecido de su voz con la de la artista colombiana, Shakira.

   
    Un soldado colombiano se viralizó por su interpretacion de Waka Waka.( RRSS )
El talento colombiano volvió a brillar en las redes sociales. Jonatan Garnica López, soldado profesional e integrante de la orquesta Segunda Dimensión del Ejército Nacional de Colombia, se convirtió en sensación tras interpretar Waka Waka con una voz sorprendentemente similar a la de la cantante barranquillera Shakira.

El video del uniformado cantando el tema se difundió rápidamente en distintas plataformas digitales, donde miles de usuarios destacaron su carisma, talento y potente voz.

El soldado Garnica, conocido entre sus compañeros por su pasión por la música, también participó recientemente en un acto especial: fue el encargado de entonar el Himno Nacional de Colombia durante el encuentro del Baloncesto Profesional entre Motilones del Norte y Llaneros, en el Coliseo Toto Hernández de Cúcuta, Norte de Santander.

Garnica forma parte de la Orquesta Segunda Dimensión, agrupación institucional que promueve la cultura y el arte dentro de las Fuerzas Militares.

