Amor sin límites: La emotiva propuesta de un joven parapléjico que se hizo viral

El video, que acumula más de 10 millones de reproducciones y un millón de "me gusta", muestra a Maze en un restaurante junto a su novia, Trinity Brooks , quien trabaja como cosmetóloga. Mientras la observa, el joven comienza a acercarse a ella en su silla de ruedas.

Maze compartió el video con una breve descripción: "Afortunadamente, dijo que sí". La publicación recibió miles de comentarios positivos por su gesto romántico, a pesar de su condición, algunos usuarios escribieron: "Ok, ya entendí que el que no lo hace es porque no quiere", "Si yo hubiera grabado, solo se escucharía mi llanto y el video saldría todo movido", y "Este hombre acaba de dejar la vara muy alta".

Además de su historia de amor, Michael Maze tiene un canal en YouTube y publica contenido en TikTok sobre su vida como ciclista adaptado y deportista. En sus videos, muestra trucos en bicicleta y comparte su proceso de adaptación tras quedar parapléjico. También da consejos sobre cómo levantarse después de una caída sin movilidad en las piernas.

El deportista es un ejemplo de perseverancia y motivación, demostrando día a día cómo ha logrado adaptarse a su discapacidad. Con este video viral, dejó claro que nada es imposible.

Le puede interesar: La historia real detrás de la novia que huyó de su boda en Perú