Para llegar a la entidad, un cuidador de carros lo empuja. Barrios compartió con Televistazo su testimonio. Comentó que las veredas de la ciudad no son accesibles .

Él reconoce que hace falta mucha cultura en los conductores, que no detienen la marcha. Indica que anda por la calle y no por la vereda, porque no hay rampas para subir.