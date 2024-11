Una afiliada al IESS recibirá tratamiento para la leucemia en Argentina, tras derivación internacional

La ciudadana cuencana Paola Q., de 22 años, recibirá un tratamiento para la leucemia linfoblástica aguda B común en el Hospital Universitario Austral de Argentina, tras una derivación internacional del IESS Azuay.

Ella requiere de un trasplante de células madre aploidéntico, procedimiento que no se realiza en las casas de salud de Ecuador.

La beneficiaria viajará este viernes, 29 de noviembre, a Argentina para iniciar con el procedimiento. Rosa S., su madre, será la donante.

LEA: Mujer de 82 años recuperó la visión tras someterse a un trasplante de córnea en el IESS

"La intervención, cobertura de atención médica, gastos adicionales y pasajes aéreos, por el lapso de seis meses previstos para la duración del tratamiento sobrepasa los USD 152 000, un beneficio que al estar asegurada al IESS no representa un gasto para su familia, ya que de manera particular no podría acceder a este tratamiento", indicó el Seguro Social.

El IESS es la única entidad pública que otorga derivaciones internacionales para intervenciones de alta complejidad a afiliados, jubilados y beneficiarios de la seguridad social.

LEA: Una de cada 18 personas tiene diabetes, según la Federación Médica Ecuatoriana