La historia real detrás de la novia que huyó de su boda en Perú

La historia de Elena, la novia que huyó de su boda en Bagua, Amazonas, Perú, ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Sin embargo, la verdad detrás de su decisión es más compleja de lo que inicialmente se pensó.

En una entrevista en el programa de variedades "Andrea" de ATV, Elena reveló que no huyó de la boda debido a amenazas de muerte, sino porque su prometido, Clever, la engañó. "Me enteré que Clever me engañaba un día antes de la boda. Una amiga me mostró fotos de él con su expareja", contó Elena.

Lea: "Perdónenme todos, no acecto": La triste de historia detrás del meme de la novia que huyó de su boda