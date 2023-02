¿Quién es la modelo ecuatoriana que le robó el corazón al 'Chicharito' Hernández?

Javier ‘Chicharito’ Hernández lleva una relación con la modelo ecuatoriana Nicole McPherson quien le ha robado el corazón al máximo artillero de la selección Mexicana y capitán de los Ángeles Galaxy.

La joven se dedica a los negocios vinculados con la moda y belleza. Es madre soltera de un pequeño de cinco años, al cual deja ver frecuentemente a través de sus fotos en redes sociales.

Después de su ruptura con la modelo australiana Sarah Kohan y madre de sus dos hijos, Chicharito se dejó ver con su nueva novia, Nicole McPherson, por primera vez en un evento público durante la alfombra morada de Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty en Los Ángeles, California.

"Gracias por estar en mi vida @nicolemcphersn", escribió el jugador del LA Galaxy sobre la foto. Fue así como ambos famosos tuvieron su debut como novios frente a la prensa estadounidense.

