Doctor Albuja expone en vivo a estafadores internacionales: "Está en televisión ecuatoriana"

Posteriormente el médico decide "seguirle la corriente" al delincuente telefónico, alegando que no ha visto las publicaciones que el estafador aseguraba son ciertas: "no es que lo vaya a promocionar en las páginas de él porque son de él, ¿si me entiende?" intentaba continuar con el engaño, a lo que Albuja esbozó una sonrisa mientras negaba con la cabeza.

La conversación continuó, el médico quiteño intentaba conseguir todo tipo de información sobre el origen de la llamada, a lo que pudo averiguar que era desde Colombia, ya que el hombre no reconocía datos del país. También conoció el precio del tratamiento engañoso, este tenía un costo de 150 dólares.