Michela Pincay enfrenta problema de salud que alteró su vida personal: "Me sentía desorientada"

Pese a que la presentadora no conoce con exactitud desde cuándo sufre de sordera súbita, su trabajo actual la obliga a llevar audífonos y escuchar con claridad por medio de ellos, por lo que parte de su equipo técnico colabora con ella para "entender su condición y adecuar todo".

"Al principio no le ‘paré bola’. Yo había desarrollado en algo la habilidad de leer los labios, pero con la mascarilla no podía ver la boca de las personas y casi no se entiende lo que expresan. No es cómodo estar dando explicaciones. Aquello te hace aislar y evitas salir", confesó al medio con respecto a las consecuencias emocionales con las que ha lidiado debido a la incapacidad de escuchar con claridad.