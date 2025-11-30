Curiosidades
30 nov 2025 , 18:04

Hoy es el primer domingo de Adviento, que marca el inicio del año litúrgico católico, ¿qué significa?

La tradición, que antecede a la Navidad, invita a cuatro semanas de preparación espiritual simbolizadas por el encendido progresivo de velas.

   
Este domingo se inicia oficialmente el tiempo de Adviento, un periodo de cuatro semanas que la Iglesia católica dedica a la preparación espiritual previa a la Navidad. La fecha marca también el comienzo del nuevo año litúrgico y abre una etapa de reflexión acompañada por símbolos y celebraciones que se repiten cada fin de semana hasta el 24 de diciembre.

El domingo de Adviento se reconoce especialmente por la corona compuesta por cuatro velas, cada una asociada a un domingo distinto. La primera, de color morado, se enciende este 30 de noviembre y representa el llamado a mantenerse vigilantes. A lo largo de las semanas siguientes se iluminan dos velas moradas adicionales y una rosada, esta última correspondiente al Domingo de Gaudete, que invita a la alegría en medio de la espera.

Además de estos elementos, el periodo está marcado por oraciones, lecturas bíblicas y el uso del morado como color litúrgico, mientras en los hogares suelen colocarse coronas, velas y decoraciones navideñas. Las celebraciones incluyen pasajes centrados en la figura de san Juan Bautista, la conversión y, en la última semana, el papel de san José en la historia de la salvación.

La tradición tiene raíces antiguas: en el siglo IV, comunidades cristianas de Francia vivían un tiempo de preparación llamado “Cuaresma de San Martín”, dedicado al ayuno antes de la Epifanía. Con el paso del tiempo, esta práctica evolucionó hacia la preparación para la Navidad y tomó el nombre de Adviento, consolidándose como se conoce hoy desde el siglo VI.

