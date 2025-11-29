Joven brasileña deja el modelaje para dedicarse a la vida religiosa

La historia de Kamila Rodrigues Cardoso, una joven de 21 años originaria de Minas Gerais, Brasil, se volvió viral luego de que un video la mostrara vendiendo artículos religiosos en las calles de Goiânia. Hoy es conocida como hermana Eva, nombre que adoptó tras abandonar el modelaje y sumarse a la congregación Sancta Dei Genitrix, un grupo no afiliado a la Iglesia católica romana.

Kamila dejó los concursos de belleza a los 18 años y se retiró del mundo del espectáculo para seguir un camino espiritual que, según cuenta, nació en medio de una crisis emocional marcada por la muerte de su padre. En redes sociales, especialmente TikTok, comparte su labor social y mensajes de fe con más de 50 000 seguidores, lo que ha impulsado aún más la difusión de su historia.

La joven relata que una homilía cambió su perspectiva cuando vio a una monja cuya serenidad la inspiró a imaginarse vistiendo el hábito. Desde entonces, prioriza la vida comunitaria y el servicio, aunque mantiene hábitos personales como el maquillaje, con los que busca desmontar estereotipos sobre la imagen de las religiosas.

Hoy afirma que su dedicación es completamente espiritual, pese a los mensajes y propuestas que recibe en redes. Eligió el nombre Eva por su simbolismo bíblico y considera que su experiencia contribuye a abrir nuevas conversaciones sobre la vida religiosa y la forma en que la fe se expresa en la era digital.