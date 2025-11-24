Mundo
VIDEO | La Casa Blanca inicia su temporada navideña con la llegada del árbol oficial

A lo largo de la mañana, un carruaje tirado por caballos avanzó hasta la entrada norte, transportando el abeto seleccionado para ocupar un espacio central en la decoración navideña.

   
En Estados Unidos, la Casa Blanca dio este lunes 24 de noviembre de 2025, el primer paso hacia las celebraciones de fin de año con la llegada del árbol de Navidad, una tradición que marca el inicio de la temporada festiva en la residencia presidencial.

La primera dama, Melania Trump, recibió el árbol a su arribo y realizó una breve inspección antes de que el equipo encargado lo trasladara al interior.

Con esta recepción, comienza un periodo de intensa actividad en la residencia. Cientos de voluntarios, decoradores y personal oficial se preparan para transformar los salones en un escenario temático que cada año genera interés tanto en Estados Unidos como en el exterior.

La instalación del árbol marca el inicio de semanas de trabajo que culminarán con la presentación oficial de la decoración navideña, uno de los eventos más esperados por visitantes y medios internacionales durante esta época del año.

