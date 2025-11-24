VIDEO | La Casa Blanca inicia su temporada navideña con la llegada del árbol oficial

En Estados Unidos, la Casa Blanca dio este lunes 24 de noviembre de 2025, el primer paso hacia las celebraciones de fin de año con la llegada del árbol de Navidad, una tradición que marca el inicio de la temporada festiva en la residencia presidencial.

A lo largo de la mañana, un carruaje tirado por caballos avanzó hasta la entrada norte, transportando el abeto seleccionado para ocupar un espacio central en la decoración navideña.

La primera dama, Melania Trump, recibió el árbol a su arribo y realizó una breve inspección antes de que el equipo encargado lo trasladara al interior.