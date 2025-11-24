VIDEO | La Casa Blanca inicia su temporada navideña con la llegada del árbol oficial

En Estados Unidos, la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/rusia-ucrania-negociando-plan-paz-AA10451212 target=_blank>Casa Blanca</a> dio este lunes 24 de noviembre de 2025, <b>el primer paso hacia las celebraciones de fin de año con la llegada del árbol de Navidad,</b> una tradición que marca el inicio de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/autoridades-colombianas-rescatan-17-menores-de-secta-judia-BD10463345 target=_blank></a> <b></b> <b></b>