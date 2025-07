¿Por qué nuestros abuelos lucían más adultos a nuestra edad?

Seguramente has visto viejos anuarios o álbumes familiares y te has sorprendido al ver a adolescentes que parecen tener treinta años y realmente no pasaban de los veinte. Esta percepción, que nos hace pensar que antes la vida era más difícil o que todo el mundo fumaba, tiene una explicación.

Cuando vemos fotos antiguas, la ropa, los peinados, el maquillaje y los accesorios eran tendencias juveniles en su momento. Sin embargo, a medida que esas personas envejecieron, muchos mantuvieron esos estilos, o esos estilos se quedaron asociados a esa generación. Con el tiempo, esas modas se volvieron anticuadas y, para las generaciones actuales, se asocian intrínsecamente con la gente mayor. Así, un adolescente moderno, al ver a un joven de los 50 con esas gafas, lo percibe como una persona mayor.

Pero la explicación no es solo ilusión óptica. En realidad, la gente en el pasado si envejecía más rápido debido a diferentes factores.

