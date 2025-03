Una pareja colombiana tiene un hijo con la ayuda de inteligencia artificial

Todos los aspectos de la vida están influenciados por la tecnología, y ahora, esta también ha llegado a la maternidad. Esta es la historia de Alejandra Arias y Jaime Martínez, una pareja que vive en España y que, debido a problemas médicos, recurrió a una solución tecnológica inesperada para formar su familia: un bebé creado con inteligencia artificial (IA).

Alejandra, de 26 años, fue diagnosticada con un tumor en la base del cráneo, lo que le imposibilita quedar embarazada de forma natural. Los médicos le advirtieron que no solo sería extremadamente difícil, sino también peligroso para su salud. “El doctor me dijo que no sería posible, que sería un milagro quedar en embarazo y sería de alto riesgo”, explicó Alejandra en una entrevista con el programa español Antena 3. La noticia la sumió en una profunda depresión, afectando gravemente su bienestar emocional.

