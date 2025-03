Ducharse diariamente es una costumbre arraigada en muchas culturas, pero no siempre ha sido una norma universal. A lo largo de la historia, la higiene personal ha variado según el acceso al agua y las costumbres de cada sociedad. Hoy, un debate sobre la frecuencia del baño gana relevancia, impulsado por investigaciones que sugieren que podría no ser tan necesario como se cree.

El médico James Hamblin, autor del libro Clean, The New Science of Skin (2020), llevó a cabo un experimento personal reduciendo la frecuencia de sus baños durante cinco años. Su objetivo era analizar los efectos en la piel y la salud general. Hamblin sostiene que muchos productos de higiene generan solo una sensación de limpieza sin aportar beneficios reales y que el baño diario no es imprescindible si se mantienen hábitos básicos de higiene, como lavarse las manos y la cara regularmente.

Según el especialista, el exceso de limpieza puede dañar la microbiota de la piel, eliminando microorganismos esenciales para su equilibrio natural. Esto podría provocar: