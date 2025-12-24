Curiosidades
24 dic 2025 , 06:29

Navidad: cuatro juegos familiares para Nochebuena

En Nochebuena, las familias se reúnen para recibir la Navidad. Esta tradición está llena de juegos, momentos en familia y momentos amenos

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción y Televistazo
Las reuniones previas a la cena navideña ganaron protagonismo con una tendencia clara, los juegos familiares. En redes sociales, cientos de personas comparten dinámicas creativas que transforman las veladas en momentos llenos de alegría y unión.

En redes sociales, usuarios comparten estas experiencias a través de videos y fotografías, en las que se observan concursos, retos y actividades pensadas para todas las edades. Estas propuestas transforman las veladas en espacios de alegría y unión, y refuerzan el valor de compartir tiempo de calidad en familia durante la celebración de la Navidad.

Juegos navideños en familia

Una de las opciones más populares es el baile en parejas. En este juego, un guía dicta los pasos mientras los participantes permanecen atentos para recoger un vaso del suelo. El más rápido suma puntos, lo que genera risas y competencia sana.

Otro juego que se volvió tendencia es el uso del molde para muffins. Los participantes lanzan una pelota hacia una bandeja numerada para ganar el premio correspondiente. Los vasos laterales pueden contener dulces, dinero o sorpresas, según la creatividad de cada familia.

También destaca el reto de apagar velas sin soplar ni usar las manos. Los jugadores solo pueden emplear el aire que genera el movimiento de un papel, lo que pone a prueba la destreza y coordinación.

Entre los desafíos de agilidad, se incluyen circuitos con obstáculos y ojos vendados, luego de girar varias veces. El objetivo es llegar a la meta sin derribar vasos y obtener el premio final.

Otra alternativa consiste en lanzar un globo al aire y recolectar la mayor cantidad de caramelos antes de que toque el suelo, una dinámica sencilla que involucra a niños y adultos.

Estas actividades no solo garantizan risas, sino que fortalecen los lazos familiares, convirtiendo la Nochebuena en un recuerdo inolvidable.

Temas
Navidad
Familia
Cena de Navidad
Noche Buena
juegos
24 de diciembre
Mundo
Noticias
