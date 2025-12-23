Quito
23 dic 2025 , 11:24

Quito: ¿cómo será el Pico y Placa el 24 y 25 de diciembre?

La Agencia Metropolitana de Tránsito hizo referencia a como serán las restricciones de pico y placa el próximo 24 y 25 de diciembre

   
    Foto referencial a controles de la agencia metropolitana de tránsito (AMT)( Quito Informa )
Las celebraciones por Nochebuena y Navidad en Ecuador generan varias inquietudes, entre ellas la circulación vehicular en Quito debido a la medida de restricción Pico y Placa, que limita el tránsito de ciertos vehículos en varias zonas de la capital durante dos franjas horarias.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), entidad encargada del control y la regulación, informó cómo se aplicará la medida durante estas fechas. La AMT indicó que el miércoles 24 de diciembre, previo a Nochebuena, el Pico y Placa se mantendrá con normalidad, ya que se trata de un día laborable. La restricción regirá en el horario de la mañana, de 06:00 a 09:30, y en la tarde, de 16:00 a 20:00.

La situación cambia el jueves 25 de diciembre, cuando se conmemora la Navidad y rige el feriado nacional con suspensión de actividades laborales en todo el país. Ese día, la medida del Pico y Placa no estará vigente en Quito.

Así quedaría el Pico y Placa el 24 y 25 de diciembre

  • Miércoles 24 de diciembre: placas terminadas en 5 y 6
  • Jueves 25 de diciembre: no aplica la restricción
  • Viernes 26 de diciembre: placas terminadas en 9 y 0
