Los Centros de Revisión Técnica Vehicular atenderán hasta el sábado 27 de diciembre, en Quito

La atención en los Centros para la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/revision-tecnica-vehicular target=_blank>Revisión Técnica Vehicular (CRTV)</a></b>, correspondiente al 2025, se mantendrá habilitada solo hasta las 17:00 del sábado 27 de diciembre, informó <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/agencia-metropolitana-de-transito target=_blank>Agencia Metropolitana de</a></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/quito-15-conductores-detenidos-conducir-estado-embriaguez-GN10592433 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/sur-quito-rehabilitacion-calle-transito-chillogallo-inicia-22-diciembre-DN10591736 target=_blank></a></b>