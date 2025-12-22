Quito
22 dic 2025 , 10:45

Los Centros de Revisión Técnica Vehicular atenderán hasta el sábado 27 de diciembre, en Quito

Será hasta las 17:00 de esa fecha. Esto se debe al cierre del ejercicio fiscal del presente año, que se realizará el domingo 28 de diciembre.

   
  • Los Centros de Revisión Técnica Vehicular atenderán hasta el sábado 27 de diciembre, en Quito
    Uno de los centros de revisión técnica vehicular en Quito. ( Cortesía de Quito Informa )
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
Canal WhatsApp
Newsletter

La atención en los Centros para la Revisión Técnica Vehicular (CRTV), correspondiente al 2025, se mantendrá habilitada solo hasta las 17:00 del sábado 27 de diciembre, informó Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

La razón: al cierre del ejercicio fiscal del presente año, que se realizará el domingo 28 de diciembre, conforme a lo establecido por la Dirección Metropolitana Financiera y la Tesorería Metropolitana.

Le puede interesar: Quito: 15 conductores detenidos por conducir en estado de embriaguez

La entidad recomendó a la ciudadanía tomar las previsiones necesarias para cumplir con este trámite dentro del plazo.

La AMT señaló que la fecha de cierre de las operaciones administrativas en los Centros de Matriculación Bicentenario y Quitumbe será informada oportunamente en los canales oficiales de la institución.

Le puede interesar: La rehabilitación de la calle El Tránsito de Chillogallo inicia este 22 de diciembre

Temas
centros de revisión vehicular
plazo
Agencia Metropolitana de Tránsito
AMT
Quito
Noticias
Recomendadas