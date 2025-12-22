Sur de Quito: la rehabilitación de la calle El Tránsito de Chillogallo inicia este 22 de diciembre

Los trabajos de rehabilitación de la avenida El Tránsito de Chillogallo, en el sur del Distrito Metropolitano de Quito, la cual conecta a los barrios altos de la parroquia como La Libertad de Chillogallo y El Tránsito, arrancan este lunes 22 de diciembre de 2025.

El tiempo estimado de ejecución de los trabajos es de 45 días, informó el Municipio de Quito.

Este tramo, que comprende una longitud de aproximadamente 610 metros, será completamente renovado para mejorar la circulación y la seguridad vial. Habrá la construcción de una nueva estructura vial con carpeta asfáltica, así como trabajos de obra civil, que incluyen la instalación de sumideros, rectificación de pozos, intervención en bordillos, señalización, etc. El presupuesto referencial de la obra supera los USD 174 mil.

Le puede interesar: 70 procesos del Municipio de Quito, estancados en el Sercop, afirma alcalde Pabel Muñoz