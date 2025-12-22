Sur de Quito: la rehabilitación de la calle El Tránsito de Chillogallo inicia este 22 de diciembre

Los <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/obras-en-quito target=_blank>trabajos de rehabilitación</a></b> de la avenida El Tránsito de Chillogallo, en el sur del <b>Distrito Metropolitano de Quito</b>, la cual conecta a los barrios altos de la <b>parroquia como La Libertad de</b> <b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/70-procesos-municipio-quito-estancados-sercop-alcalde-pabel-munoz-GD10575443 target=_blank></a></b>