Quito
22 dic 2025 , 06:52

Sur de Quito: la rehabilitación de la calle El Tránsito de Chillogallo inicia este 22 de diciembre

El tiempo estimado de ejecución de los trabajos es de 45 días, informó el Municipio. Las jornadas de trabajo se desarrollarán de lunes a viernes, entre las 07:00 y las 15:30, mientras que los fines de semana y feriados, el horario será hasta las 13:00.

   
  • Sur de Quito: la rehabilitación de la calle El Tránsito de Chillogallo inicia este 22 de diciembre
    Imagen referencial de obreros trabajando en repavimentación, en Quito. ( Cortesía de Quito Informa )
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
Canal WhatsApp
Newsletter

Los trabajos de rehabilitación de la avenida El Tránsito de Chillogallo, en el sur del Distrito Metropolitano de Quito, la cual conecta a los barrios altos de la parroquia como La Libertad de Chillogallo y El Tránsito, arrancan este lunes 22 de diciembre de 2025.

El tiempo estimado de ejecución de los trabajos es de 45 días, informó el Municipio de Quito.

Este tramo, que comprende una longitud de aproximadamente 610 metros, será completamente renovado para mejorar la circulación y la seguridad vial. Habrá la construcción de una nueva estructura vial con carpeta asfáltica, así como trabajos de obra civil, que incluyen la instalación de sumideros, rectificación de pozos, intervención en bordillos, señalización, etc. El presupuesto referencial de la obra supera los USD 174 mil.

Le puede interesar: 70 procesos del Municipio de Quito, estancados en el Sercop, afirma alcalde Pabel Muñoz

Jornadas de trabajo

Se desarrollarán de lunes a viernes entre las 07:00 y las 15:30, mientras que los fines de semana y feriados, el horario será hasta las 13:00. En caso de ser necesario, se podrán realizar jornadas extendidas para acelerar el avance de la obra.

Esta vía es de gran importancia para la conectividad, por lo que se espera que los trabajos contribuyan significativamente a mejorar la movilidad y la seguridad.

Le puede interesar: Quito: Cierres nocturnos en el puente de la av. Simón Bolívar, en Zámbiza, por mantenimiento

Temas
Rehabilitación
obras
trabajos
repavimentación
obra
Epmmop
Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop)
Quito
Chillogallo
sur de Quito
Noticias
Recomendadas