La energía lunar de hoy favorece la introspección, es un buen momento para revisar tus decisiones pasadas sin juzgarte.

Venus impulsa el amor propio, y Marte te da el coraje para aceptar lo vivido como parte de tu viaje, así como lo hizo Miley Cyrus. Quizás ya no use peluca ni cante pop frente a un espejo, pero eso no significa que esa etapa no tenga valor.

Tip astral: tienes que escribirte una carta a tu yo del pasado, agradécele, perdónale y reconoce cuánto has crecido, ya que lo que fuiste te trajo hasta aquí, y lo que eres, te llevará aún más lejos.

Revisa tu horóscopo de hoy, a continuación: