Del 23 de agosto al 22 de septiembre, signo de tierra regido por Mercurio, vive analizando y cuestionando todo, incluido el amor. Le cuesta creer en los ideales románticos porque teme ser defraudado. Su mente lógica y crítica puede sabotear sus propios sentimientos.

Pese a todo, Virgo sueña con alguien que lo valore por quien es, que vea más allá de sus muros mentales. Cuando siente seguridad y estabilidad, puede dejarse llevar por un amor sincero y duradero, aunque no lo diga abiertamente.

Estos signos representan la paradoja emocional del ser humano, la batalla entre el miedo a amar y el deseo profundo de ser amado. No es que no crean en el amor, es que temen que no sea real, duradero o que los vuelva vulnerables. Pero cuando encuentran a alguien que respeta su ritmo y su complejidad, pueden amar con una fuerza que transforma no solo sus vidas, sino también las de quienes los rodean.