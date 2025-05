Aunque este comportamiento no es del todo nuevo, expertos aseguran que se ha intensificado en los últimos años , especialmente después de la pandemia. A pesar del auge de las tecnologías de reclutamiento y la profesionalización del área de recursos humanos, muchos candidatos reportan entrevistas prometedoras que terminan en un silencio absoluto lo cual deja con un mal sabor de boca a los postulantes los cuales no entienden por qué razón no fueron seleccionados para el puesto vacante.

Para muchos profesionales, el ghosting corporativo no solo representa una decepción, sino una señal de falta de respeto y ética laboral. Después de dos entrevistas y semanas de espera, simplemente dejan de contestar ni siquiera llega un correo de no aceptación simplemente la empresa desaparece como arte de magia.

Este tipo de experiencias no solo afectan emocionalmente a los candidatos, sino que también tienen implicancias en la reputación de la empresa. Hoy los procesos son más visibles. Un mal manejo puede terminar en reseñas negativas en plataformas como LinkedIn o redes sociales en las cuales los prospectos exigen que luego de no ser seleccionados se les realice una notificación para no seguir a la espera de un puesto de trabajo al que no fueron seleccionados.