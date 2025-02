Estos son los libros que inspiran a Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg, fundador de Facebook y CEO de Meta, demuestra ser un apasionado por la lectura. A lo largo de los años, comparte varios títulos que influyen en su pensamiento y en la forma en que concibe la interacción digital. Su selección de libros revela un marcado interés por temáticas como economía, filosofía, sociología y creatividad, áreas que impactan tanto su visión empresarial como el desarrollo de sus plataformas.

En 2015, Zuckerberg creó un club de lectura llamado A Year of Books, en el que compartió con sus seguidores un libro cada dos semanas. Según explicó en una publicación en Facebook, el objetivo era "enfatizar diferentes culturas, creencias, historias y tecnologías" para comprender mejor el mundo.

Uno de los libros que más influyó en Zuckerberg fue Rational Ritual, de Michael Suk-Young Chwe. Según Infobae, este texto analiza el papel de la teoría de los juegos en las culturas y cómo los rituales colectivos generan conocimiento común en la sociedad. En palabras del autor, “los rituales ayudan a coordinar acciones entre grupos al proporcionar información compartida”. Este concepto es clave en la forma en que Meta diseña sus plataformas, fomentando la viralización de contenidos y la interacción masiva entre usuarios.

Otro título destacado en su lista de lecturas es The Structure of Scientific Revolutions, de Thomas Kuhn. Este libro, considerado un clásico de la filosofía de la ciencia, explora cómo los cambios de paradigma transforman el conocimiento humano. En una sesión de preguntas y respuestas en Facebook en 2015, Zuckerberg comentó, "es fascinante ver cómo las revoluciones científicas redefinen lo que creemos saber. Entender estos cambios nos ayuda a innovar en tecnología".

Para Zuckerberg, leer no es solo un pasatiempo, sino una herramienta de aprendizaje. En una entrevista con The New York Times, afirmó, "los libros me permiten explorar ideas profundamente y aprender de personas brillantes que han vivido antes que nosotros". Su enfoque analítico lo lleva a elegir libros que exploran el comportamiento humano, la toma de decisiones y la evolución del conocimiento.

El CEO de Meta también muestra interés por la inteligencia artificial y el progreso tecnológico. En una publicación de 2020, recomendó The Beginning of Infinity, de David Deutsch, señalando que "es un libro increíble sobre cómo el conocimiento impulsa el progreso humano y por qué nuestro potencial es ilimitado".

Su selección de libros no solo influye en su visión empresarial, sino que también refuerza su idea de que la tecnología debe ser una herramienta para mejorar la interacción social. Como mencionó en una entrevista con Forbes, "entender mejor el mundo nos permite construir productos que ayuden a conectarlo".

