La mujer sufrió un infarto y posteriormente una parálisis pulmonar que la dejaron inconsciente , así como con el bebé a punto de nacer. Ya que ella no logró terminar de pujar, el doctor a cargo debió sacar al bebé a la fuerza, pero el menor no estaba respirando. El médico se enfocó en la vida de Bárbara, mientras que una enfermera reanimó al recién nacido.

Para evitar spoilers de la película, nos quedamos aquí en esta parte de la historia. Bárbara, en la vida real, creó una plataforma centrado en el viaje de Lucca, esto le permitió que una editora se contactara ya que estaban interesados en su historia, y la invitaron a escribir un libro, mismo que se infiltraría en lo que realmente sucedió aquel día del parto, ya que ni siquiera ella mismo lo entendía.

“Cada vez que Lucca se dormía yo lloraba y le pedía perdón porque me sentía muy culpable de que a mí no me pasó nada y a él sí. [Ese día] llegué a mi casa y le dije ‘no fue tu culpa ni la mía; en el mismo momento nos dimos vida y muerte los dos; volvimos a nacer en el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar’. El libro me ayudó a reconstruir esa vida, a no sentirme culpable y hacer lo posible para que la vida de Lucca sea un camino menos empedrado”, expresó la argentina en un programa llamado El Nido de la Garza. Lo demás, es historia, y ya lo puedes disfrutar en versión libro o película. Sin duda, una historia esperanzadora y necesaria de disfrutar.