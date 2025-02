Mujer en estado crítico salvó su vida tras cirugía del corazón, en el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo

Alejandra J. (nombre protegido), una paciente de 63 años, de Salinas, volvió a sonreír tras una compleja cirugía del corazón en el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo (HTMC) del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Tiempo atrás, ella sufrió un infarto agudo de miocardio.

Su estado crítico requería una intervención inmediata para salvar su vida. “Después de cada comida sentía que me faltaba el aire, al inicio el médico particular me dijo que podrían ser gases, me medicaron, pero yo no mejoraba, una noche me miré las uñas y se estaban moradas. Decidí irme a Ancón y los médicos dijeron que no podían solucionar, pero en el Teodoro Maldonado seguro la salvan”.

La ingresaron a la Unidad de Cuidados Coronarios del HTMC a donde llegó con dolor anginoso intenso, dolor torácico e inestabilidad hemodinámica. Por la gravedad de su condición, la trasladaron de inmediato a la Unidad Técnica de Hemodinamia, en donde se le practicó un cateterismo cardíaco.

Los estudios revelaron una oclusión severa en una arteria principal, por lo que, el equipo de cardiología determinó que la paciente necesitaba una cirugía de bypass coronario.

