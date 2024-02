El misterio del año bisiesto: ¿por qué es tan importante?

Si no existieran los 29 de febrero en el calendario, se desalinearía todo, causando que la planificación de cultivos hasta la regulación del clima sea gravemente afectados.

Durante siglos, esto podría lograr que los solsticios y equinoccios no ocurran en los momentos que deberían suceder. El verano podría convertirse en el invierno y los agricultores se confundirían de en que momento se debe plantear las semillas.

En un artículo de National Geographic, mencionan que si no se tomaría en cuenta los años bisiestos, cada 12 años los calendarios podrían sufrir un desfase de tres días. No solo se cambiarían las estaciones, sino que no podrían empezar el mismo mes de cada año, un caos total.

