Curiosidades
01 dic 2025 , 10:37

Cyber Monday: recomendaciones para evitar estafas online

Esta fecha marca uno de los picos de consumo online más altos del año, también concentra un incremento de intentos de fraude, según alertan expertos en seguridad informática.

   
  • Cyber Monday: recomendaciones para evitar estafas online
    Cyber Monday: recomendaciones para evitar fraudes online.( Freepik )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

El Cyber Monday inició este lunes 1 de diciembre de 2025, con miles de usuarios buscando descuentos y promociones en comercios digitale.

Lea: Este 30 de noviembre es el primer domingo de Adviento, que marca el inicio del año litúrgico católico, ¿qué significa?

Esta fecha marca uno de los picos de consumo online más altos del año, también concentra un incremento de intentos de fraude, según alertan expertos en seguridad informática.

¿Qué hacer antes de una compra?

Observar que la web cuente con protocolos válidos, que la dirección comience con https:// y que disponga del icono de candado permite identificar portales legítimos.

Adicionalmente, recomiendan revisar la información de contacto y buscar opiniones externas cuando se trata de tiendas poco conocidas, ya que esta suele ser una de las primeras señales de confianza o alerta.

¿Qué hacer durante la compra?

En este punto se debe notar los precios excesivamente bajos suelen ser una señal clara de riesgo.

También sugieren optar por métodos de pago reconocidos, como tarjetas virtuales o plataformas como PayPal, Google Pay o Apple Pay, que ofrecen capas adicionales de seguridad.

Lea: Un gato activa la alarma de un banco y desata un operativo policial en Turquía

La comprobación de la URL es crucial, pues hoy circulan versiones casi idénticas de sitios oficiales creadas para engañar a los compradores.

En Ecuador el cyber monday será del 1 al 7 de diciembre.
En Ecuador el cyber monday será del 1 al 7 de diciembre. ( Freepik )

¿Qué hacer después de la compra?

Una vez finalizada la transacción, el monitoreo continúa. Verificar que el pedido coincida con lo adquirido, revisar los movimientos bancarios del día y conservar comprobantes como correos de confirmación o facturas digitales se convierte en una práctica necesaria.

En caso de sospecha de fraude es importante actuar de inmediato. Primero contactar al banco reunir evidencias de la transacción, realizar una denuncia formal y solicitar la revisión del caso a la entidad emisora del pago.

Lea: Joven brasileña deja el modelaje para dedicarse a la vida religiosa

Finalmente, se recomienda analizar el dispositivo con un antivirus para descartar cualquier tipo de infección derivada de un enlace fraudulento.

¿Cómo se desarrollará el Cyber Monday en Ecuador?

En Ecuador, el Cyber Monday también gana protagonismo y este año se desarrollará del 1 al 7 de diciembre de 2025, con el impulso de la Cámara de Comercio de Guayaquil y la participación de marcas nacionales de sectores como supermercados, electrodomésticos, entre otros, que ofrecerán promociones durante toda la semana.

Temas
Tecnología
fraude
estafa
consejos
Cyber Monday
Ecuador
Noticias
Recomendadas