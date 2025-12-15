Curiosidades
15 dic 2025 , 10:32

¿Cómo disfrutar de las fiestas en diciembre sin gastar tanto?

La falta de planificación, el uso excesivo del crédito y las compras impulsivas convierten a las fiestas en un periodo crítico para la economía de los hogares.

   
    Un hombre con una billetera vacía.( Freepik. )
Con la llegada de Navidad y Año Nuevo, muchas familias enfrentan las fiestas sin conocer con claridad su situación económica. Ingresos, gastos y deudas no siempre están bien identificados, lo que aumenta el riesgo de sobreendeudamiento en esta época.

El abogado César Coronel, señala que uno de los errores más comunes es creer que el sueldo total es dinero disponible. Descuentos, pagos fijos y compromisos previos reducen el monto real con el que se cuenta cada mes.

Más allá de los servicios básicos, existen egresos constantes como alimentación, entretenimiento, aplicaciones de comida y plataformas digitales. Al no considerarlos, se genera una falsa sensación de dinero disponible.

En este mes se juntan obligaciones regulares con los gastos propios de las celebraciones. A esto se suma el pago de décimos, lo que complica aún más a familias que ya llegan con deudas acumuladas.

La revisión de las finanzas no debe ser un ejercicio individual. Involucrar a la familia, incluida la niñez, permite generar comprensión sobre los límites económicos del hogar. Explicar de forma sencilla cuánto se gana, cuánto se gasta y cuánto se debe ayuda a ajustar expectativas y evitar decisiones que comprometan el equilibrio financiero, recomendó el abogado durante el programa de en contacto.

¿Cómo disfrutar de las fiestas sin que tu billetera pague el precio?

  • Revisar la realidad financiera: saber cuánto se gana, cuánto se gasta y cuánto se debe.
  • Contar el ingreso real: considerar descuentos y gastos fijos.
  • Anotar todos los gastos: incluso los pequeños y cotidianos.
  • Planificar diciembre: prever gastos festivos y obligaciones adicionales.
  • Evitar compras impulsivas: no dejarse llevar por promociones.
  • Usar el crédito con cautela: endeudarse solo si se puede pagar.
  • Conversar en familia: compartir la situación económica y fijar límites.
