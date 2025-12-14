Descubren una estructura gigante subterránea anómala bajo las Bermudas

Un equipo internacional de investigadores identificó una formación subterránea de gran espesor bajo el archipiélago de las Bermudas que no encaja con los modelos geológicos habituales del océano Atlántico. El hallazgo fue posible gracias al análisis de datos sísmicos de alta resolución, que permitieron observar el subsuelo hasta unos 50 kilómetros de profundidad.

La estructura detectada se sitúa en una zona donde, según las teorías dominantes, debería encontrarse directamente el manto terrestre bajo la corteza oceánica. Sin embargo, los registros muestran la presencia de una capa adicional con propiedades físicas distintas, lo que plantea nuevas preguntas sobre la evolución tectónica de la región y su historia geológica.

El descubrimiento se produjo al estudiar cómo se propagaban las ondas sísmicas generadas por grandes terremotos alrededor del mundo. Cambios inesperados en la velocidad y el comportamiento de estas ondas alertaron a los científicos sobre la existencia de un material diferente, menos denso que el entorno, cuyos resultados fueron publicados en la revista Geophysical Research Letters.

Para los expertos, la anomalía podría ayudar a explicar por qué las Bermudas se ubican sobre una elevación persistente del fondo marino, pese a la ausencia de actividad volcánica reciente. Algunos geólogos sostienen que se trataría de restos de material volcánico antiguo atrapado bajo la corteza, posiblemente vinculado a procesos ocurridos durante la fragmentación del supercontinente Pangea, lo que abre nuevas líneas de investigación sobre la dinámica profunda del océano Atlántico.