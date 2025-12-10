Mundo
En Colombia ocurrió un fuerte sismo de magnitud 5,8

El sismo tuvo una Intensidad Instrumental de IV, es decir, fue perceptible y causó alarma.

   
    Fotografía de archivo de un sismógrafo.( EFE )
Un sismo de magnitud 5,8 en la escala de Richter sacudió a Bogotá y otros lugares del centro de Colombia en la madrugada del miércoles 10 de diciembre, hasta el momento las autoridades no han informado víctimas o daños.

Según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el temblor ocurrió a las 03:27 hora local y su epicentro fue detectado a una profundidad de 150 kilómetros, en la región de Los Santos, en el departamento de Santander, por donde pasa una de las principales fallas geológicas que cruzan el país.

El sismo despertó a los habitantes de Bogotá y de otros lugares de Colombia como Santander, Boyacá, Caldas, Tolima, Risaralda, Quindío, Meta, Norte De Santander, Casanare, Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena, Valle Del Cauca, Huila, Atlántico, Guaviare y Arauca.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó en su cuenta de X que tras el sismo de 5,8 "se realiza un barrido con las autoridades departamentales y municipales para verificar posibles afectaciones", sin que por ahora haya algún reporte de daños.

Dos temblores en menos de una semana

El domingo 7 de diciembre un temblor con magnitud 3,4 con profundidad superficial, menor a 30 kilómetros, fue localizado en zona rural del municipio de Uramita, occidente de Antioquia.

El alcalde de Bogotá, Carlos Galán, indicó que el temblor del domingo no dejó heridos en la capital colombiana, aunque sí casos de ansiedad y daños materiales leves.

El SGC advirtió que en los próximos días es probable que haya más réplicas, aunque su frecuencia e intensidad disminuirán gradualmente. "Las réplicas son movimientos sísmicos, de magnitud menor, posteriores a un sismo que ocurren en la misma región, los cuales generalmente se dan en sismos superficiales (con profundidades menores a 30 km). Estas pueden durar días, semanas o incluso meses, pues cuando ocurre un sismo de gran magnitud y poca profundidad, se sigue liberando energía hasta que las zonas aledañas al área de ruptura del sismo principal se equilibran nuevamente", explicaron.

