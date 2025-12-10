En Colombia ocurrió un fuerte sismo de magnitud 5,8

Un sismo de magnitud 5,8 en la escala de Richter sacudió a Bogotá y otros lugares del centro de Colombia en la madrugada del miércoles 10 de diciembre, hasta el momento las autoridades no han informado víctimas o daños.

Según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el temblor ocurrió a las 03:27 hora local y su epicentro fue detectado a una profundidad de 150 kilómetros, en la región de Los Santos, en el departamento de Santander, por donde pasa una de las principales fallas geológicas que cruzan el país.

El sismo despertó a los habitantes de Bogotá y de otros lugares de Colombia como Santander, Boyacá, Caldas, Tolima, Risaralda, Quindío, Meta, Norte De Santander, Casanare, Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena, Valle Del Cauca, Huila, Atlántico, Guaviare y Arauca.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó en su cuenta de X que tras el sismo de 5,8 "se realiza un barrido con las autoridades departamentales y municipales para verificar posibles afectaciones", sin que por ahora haya algún reporte de daños.

