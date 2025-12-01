El Instituto Geofísico registró sismo de 4,3 en Santa Elena

De acuerdo al organismo, el temblor se originó a 55 kilómetros de profundidad. Según reportes ciudadanos, fue sentido en las provincias de Guayas y Santa Elena.

El Instituto Geofísico (IG) de la Escuela Politécnica Nacional registró a las 00:35 de este lunes 1 de diciembre un sismo de magnitud 4,3 en la provincia de Santa Elena . El epicentro se localizó cerca de la comuna Juntas del Pacífico, donde se levanta la Cárcel del Encuentro.

A la 01:37, el IG registró otro sismo, de magnitud 4,2, cuyo epicentro fue cerca de la ciudad de Piura, en Perú.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.