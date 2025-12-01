El Instituto Geofísico registró sismo de 4,3 en Santa Elena

El Instituto Geofísico (IG) de la Escuela Politécnica Nacional registró a las 00:35 de este lunes 1 de diciembre un sismo de magnitud 4,3 en la provincia de Santa Elena. El epicentro se localizó cerca de la comuna Juntas del Pacífico, donde se levanta la Cárcel del Encuentro.
De acuerdo al organismo, el temblor se originó a 55 kilómetros de profundidad. Según reportes ciudadanos, fue sentido en las provincias de Guayas y Santa Elena.
A la 01:37, el IG registró otro sismo, de magnitud 4,2, cuyo epicentro fue cerca de la ciudad de Piura, en Perú.
Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.
Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.