¿Recuerdas el Cicada 3301? El misterio de internet que sigue sin resolverse tras más de una década

Desde su primera aparición en 2012, Cicada 3301 se convirtió en uno de los mayores desafíos intelectuales de la era digital. Lo que comenzó como un críptico mensaje en foros anónimos como 4chan, diseñado para reclutar mentes brillantes, se transformó en una elaborada caza del tesoro que trascendió el ciberespacio para dejar pistas físicas en múltiples países. Hoy, la pregunta persiste: ¿ha sido resuelto el enigma?

La respuesta, según los expertos en ciberseguridad y la comunidad de solvers, es no. Aunque los participantes más dedicados lograron superar las fases iniciales de los acertijos en 2012, 2013 y 2014, el propósito final del grupo y la identidad de sus creadores siguen sin confirmación pública.

Cicada 3301 se hizo famoso por la complejidad de sus pruebas, que requerían dominio de diversas disciplinas:

- Criptografía Avanzada: Uso de cifrados complejos (RSA, PGP) y secuencias basadas en números primos.

- Esteganografía: Ocultar mensajes dentro de archivos digitales (imágenes y audios) de manera indetectable a simple vista.

- Localización Física: La progresión de los acertijos llevaba a coordenadas GPS en lugares como España, Rusia o Estados Unidos, donde se hallaban códigos QR con la pista Liber Primus.

