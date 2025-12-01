Luna Fría: ¿cómo y cuándo ver la última superluna desde Ecuador?

La última luna llena del año se perfila como uno de los eventos astronómicos más destacados de diciembre.

La conocida Luna Fría, que corresponde a la fase llena de diciembre, podrá apreciarse en todo Ecuador durante la noche del 4 y la madrugada del 5 de diciembre de 2025, coincidiendo además con el fenómeno de superluna.

Lea: La IA podrá ayudar a pacientes con diabetes tipo 1 a predecir picos de glucosa

Desde las primeras horas del anochecer del jueves 4 de diciembre de 2025, el satélite natural mostrará un brillo más intenso de lo habitual.

Esto ocurre porque la Luna estará cerca de su perigeo, el punto de su órbita más próximo a la Tierra, lo que incrementa su tamaño aparente y la hace lucir hasta un 7,9 % más grande y un 15 % más luminosa en comparación con una luna llena típica.