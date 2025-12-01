Ciencia
01 dic 2025 , 09:36

Luna Fría: ¿cómo y cuándo ver la última superluna desde Ecuador?

El fenómeno será visible a simple vista y alcanzará su máximo esplendor entre la noche del 4 y la madrugada del 5 de diciembre.

   
    La última superluna del año: así podrá observarse en Ecuador.( Freepik )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
La última luna llena del año se perfila como uno de los eventos astronómicos más destacados de diciembre.

La conocida Luna Fría, que corresponde a la fase llena de diciembre, podrá apreciarse en todo Ecuador durante la noche del 4 y la madrugada del 5 de diciembre de 2025, coincidiendo además con el fenómeno de superluna.

Desde las primeras horas del anochecer del jueves 4 de diciembre de 2025, el satélite natural mostrará un brillo más intenso de lo habitual.

Esto ocurre porque la Luna estará cerca de su perigeo, el punto de su órbita más próximo a la Tierra, lo que incrementa su tamaño aparente y la hace lucir hasta un 7,9 % más grande y un 15 % más luminosa en comparación con una luna llena típica.

¿Cuál es el origen del término Luna Fría?

La denominación Luna Fría proviene de una tradición utilizada por las tribus Mohawk de Norteamérica para identificar la llegada de las noches más extensas en el hemisferio norte. Aunque en Ecuador no marca un cambio estacional, el nombre se mantiene por su uso internacional para referirse a la última luna llena del calendario.

De acuerdo con el sitio especializado Star Walk, el plenilunio exacto ocurrirá el 4 de diciembre a las 23:14 GMT. Sin embargo, la superluna podrá observarse durante varios días. Desde el 3 hasta el 5 de diciembre, quienes busquen apreciar el fenómeno tendrán una amplia ventana para observarla a simple vista.

Recomendaciones para observar la Luna Fría

  • Ubicarse en zonas con poca contaminación lumínica y esperar que el cielo esté despejado.
  • No se requieren telescopios ni equipos adicionales,
