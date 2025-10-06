Curiosidades
La Superluna del Cazador iluminará el cielo este lunes 6 de octubre

El fenómeno combinará la Luna llena de octubre con su punto más cercano a la Tierra, ofreciendo un espectáculo más grande y brillante de lo habitual.

   
user placeholder

La Luna llena de octubre traerá un espectáculo especial este 2025. Este lunes 6, el satélite natural de la Tierra alcanzará su punto más cercano en la órbita, el perigeo, coincidiendo con la llamada Luna del Cazador, dando lugar a una superluna visible desde todo Ecuador.

Según el Observatorio Astronómico de Quito, el fenómeno se apreciará con un brillo 15 % más intenso y un tamaño 7,5 % mayor que una Luna llena común. Esto se debe a que estará a solo 358 000 kilómetros de distancia de la Tierra.

Además, las condiciones atmosféricas podrían regalar un espectáculo aún más pintoresco: “La Luna puede adquirir un hermoso tono anaranjado o rojizo”, explicó el Observatorio.

La Superluna del Cazador
El término Luna del Cazador proviene de las tradiciones de los pueblos originarios del hemisferio norte. Esta luna llena, la primera después del equinoccio de otoño, marcaba el inicio de la temporada de caza y recolección antes del invierno.

A lo largo del tiempo, la denominación se ha mantenido y fue adoptada por organismos científicos y astronómicos, incluida la NASA.

Por su parte, el concepto de superluna fue acuñado en la segunda mitad del siglo XX para describir cuando el satélite se encuentra en el perigeo, su punto más próximo a la Tierra.

Este año, la Superluna del Cazador alcanzará hasta un 7 % más grande y un 13 % más brillante que la media, ofreciendo a observadores y aficionados a la astronomía una velada ideal para mirar al cielo. Así, tradición y ciencia se unen en un evento que promete iluminar la noche ecuatoriana con una de las lunas más imponentes del año.

