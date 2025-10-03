Curiosidades
Día Mundial de la Sonrisa: cómo la risa fortalece la salud física, mental y social

Cada primer viernes de octubre se celebra esta fecha, instaurada en 1999 por Harvey Ball, creador del ícono Smiley Face.

   
    Día mundial de la risa.
El Día Mundial de la Sonrisa, se conmemora cada primer viernes de octubre, invita a reflexionar sobre el impacto de este gesto en la vida diaria y en la salud integral. La jornada, instaurada en 1999 por Harvey Ball, creador de la famosa carita amarilla Smiley Face, busca promover la alegría, la solidaridad y el bienestar social.

Desde la biología, reír activa 17 músculos faciales y estimula la liberación de endorfinas, serotonina y dopamina, sustancias que funcionan como analgésicos naturales y generan placer. Según especialistas de la Mayo Clinic, una carcajada puede reducir:

  • La presión arterial
  • Mejorar la oxigenación
  • Fortalecer el sistema inmunológico
  • Relajar la tensión muscular

    En lo psicológico, la sonrisa reduce la ansiedad y la depresión, impulsa la resiliencia y ayuda a afrontar los problemas con una mirada más flexible.

    A nivel social, la risa favorece la empatía, la confianza y el fortalecimiento de vínculos. Incluso una sonrisa forzada puede activar mecanismos de bienestar en el organismo y al ser contagiosa, facilita el diálogo en entornos laborales, educativos y familiares.

    Los médicos recomiendan buscar motivos para sonreír cada día, desde ver una película cómica hasta compartir momentos con personas de actitud positiva. El yoga de la risa y otras prácticas intencionales también son recursos útiles para integrar el buen humor como hábito de vida.

