Día Mundial de la Sonrisa: cómo la risa fortalece la salud física, mental y social

Desde la biología, reír activa 17 músculos faciales y estimula la liberación de endorfinas , serotonina y dopamina, sustancias que funcionan como analgésicos naturales y generan placer. Según especialistas de la Mayo Clinic, una carcajada puede reducir:

El Día Mundial de la Sonrisa, se conmemora cada primer viernes de octubre , invita a reflexionar sobre el impacto de este gesto en la vida diaria y en la salud integral. La jornada, instaurada en 1999 por Harvey Ball , creador de la famosa carita amarilla Smiley Face, busca promover la alegría, la solidaridad y el bienestar social.

En lo psicológico, la sonrisa reduce la ansiedad y la depresión, impulsa la resiliencia y ayuda a afrontar los problemas con una mirada más flexible.

A nivel social, la risa favorece la empatía, la confianza y el fortalecimiento de vínculos. Incluso una sonrisa forzada puede activar mecanismos de bienestar en el organismo y al ser contagiosa, facilita el diálogo en entornos laborales, educativos y familiares.

Los médicos recomiendan buscar motivos para sonreír cada día, desde ver una película cómica hasta compartir momentos con personas de actitud positiva. El yoga de la risa y otras prácticas intencionales también son recursos útiles para integrar el buen humor como hábito de vida.