Ecuador
29 sep 2025 , 16:05

Ecuador se prepara para la espectacular Luna del Cazador y superluna del 6 de octubre

El Observatorio Astronómico de Quito de la Escuela Politécnica Nacional informa que el lunes 6 de octubre, la Luna estará en su fase de luna llena, un evento que será visible desde todo el territorio ecuatoriano.

   
    Observatorio Astronómico de Quito.( Superluna del Cazador. )
El Observatorio Astronómico de Quito de la Escuela Politécnica Nacional informa que esté próximo lunes 6 de octubre, los ecuatorianos podrán disfrutar de un espectáculo celestial, la Luna del Cazador, en su fase de luna llena, que además coincidirá con un fenómeno de superluna.

Esta luna llena, tradicionalmente llamada Luna del Cazador, tiene su origen en antiguas prácticas en las que los cazadores aprovechaban la luz intensa de octubre para salir a la caza nocturna, ya que los campos despejados tras la cosecha facilitaban la visibilidad de los animales.

El plenilunio ocurre cuando la Tierra se encuentra exactamente entre el Sol y la Luna, iluminando al satélite natural en un 100% y haciéndolo visible durante toda la noche. En esta ocasión, la Luna del Cazador alcanzará su punto más cercano a la Tierra, conocido como perigeo, situándose a unos 358 mil kilómetros. Esto hará que se vea un 7,5% más grande y un 15,2% más brillante de lo habitual, con una magnitud de -12,60 y un 99,9% de iluminación.

Según los astrónomos, la Luna puede adquirir un tono anaranjado o rojizo cerca del horizonte, debido a la dispersión de la luz en la atmósfera terrestre. Se recomienda observar el fenómeno desde lugares alejados de la contaminación lumínica, como áreas rurales o miradores altos. Aunque se puede disfrutar a simple vista, el uso de binoculares o telescopios permitirá apreciar con mayor detalle los cráteres y la superficie lunar.

El evento será visible desde el orto poco después de la puesta del sol hasta el ocaso en la madrugada siguiente, y su observación dependerá de las condiciones meteorológicas de la noche. La Luna del Cazador marca así un nuevo ciclo lunar de 29,5 días, mostrando a los espectadores su cara completamente iluminada y circular.

Este espectáculo astronómico invita a los ciudadanos a levantar la mirada y disfrutar de uno de los eventos más impresionantes del cielo nocturno, combinando tradición, ciencia y belleza natural.

