Destello verde en el cielo de Moscú durante temporada de meteoros

Un resplandor de color verde iluminó el cielo nocturno de Moscú, Rusia, mientras se desarrolla una intensa época de lluvias de meteoros. El fenómeno visible durante varios minutos en distintos puntos de la ciudad ha despertado tanto asombro como preguntas entre observadores del cielo y astrónomos.

De acuerdo con los registros de residentes y aficionados, el destello se originó poco después de la medianoche, proyectando una luz verde esmeralda que se desplazó hacia el noreste antes de disiparse en el firmamento.

Aunque aún no se ha confirmado el origen exacto del fenómeno, existen al menos dos hipótesis, la primera que se tratara de una bola de fuego perteneciente a una lluvia de meteoros en curso o que haya sido consecuencia de la entrada en la atmósfera terrestre de un fragmento espacial u otro objeto a gran velocidad.

Según los expertos, la presencia de lluvias activas de meteoros aumenta la probabilidad de observar este tipo de destellos, sin embargo, el particular tono verde y su duración han hecho que algunos lo consideren inusual.

El fenómeno ha impulsado un renovado interés por la astronomía amateur en Rusia, muchos residentes capturaron imágenes y vídeos que ya circulan en redes sociales, mientras los especialistas evalúan los datos para confirmar su naturaleza.