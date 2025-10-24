La NASA activó plan de defensa planetaria: esto se sabe sobre el cometa interestelar 3I/ATLAS

Astrónomos han registrado un pulso de radio débil proveniente de 3I/ATLAS, un cometa que atraviesa el sistema solar procedente del espacio interestelar. La señal presenta una regularidad que algunos investigadores consideran demasiado coherente para ser atribuida al azar, aunque aún no existe confirmación independiente de su origen.

El hallazgo, detectado mediante desplazamiento Doppler, ha sido reportado por un grupo internacional de científicos que prefieren mantener el anonimato mientras revisan los datos.

Lea: ¿La Tierra tendrá dos lunas?: esto se sabe sobre el cuerpo celeste que acompañará al planeta por décadas

Expertos advierten que fenómenos como este suelen tener explicaciones naturales, como interferencias o fallos en los equipos. La NASA confirmó que está al tanto de las observaciones y que los datos se encuentran bajo revisión, sin proporcionar detalles adicionales.

Al mismo tiempo, la agencia activó de manera preventiva su protocolo de defensa planetaria por comportamientos atípicos del cometa.

Lea: "Es más difícil ser madre que pilotar un transbordador espacial": Eileen Collins, la primera mujer comandante espacial de la NASA

El Minor Planet Center de Harvard anunció que 3I/ATLAS será parte de la primera Campaña de Astrometría de Cometas de la IAWN, del 27 de noviembre de 2025 al 27 de enero de 2026. El seguimiento coordinado responde a la dificultad de predecir su trayectoria, en parte debido a la presencia de una “anticola” que apunta hacia el Sol.