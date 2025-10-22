"Es más difícil ser madre que pilotar un transbordador espacial": Eileen Collins, la primera mujer comandante espacial de la NASA

Eileen Collins hizo historia al convertirse en la primera mujer en pilotar y comandar una nave espacial, pero a pesar de sus notables logros, no todo el mundo conoce su nombre.

Ahora, un largometraje documental titulado Spacewoman, que narra su pionera carrera, parece dispuesto a cambiar eso.

Nos reunimos con Collins en el Museo de Ciencias de Londres.

Es una persona de voz suave, cálida y con los pies en la tierra, pero rápidamente se percibe su concentración y determinación.

Es evidente que tiene una gran fortaleza interior.

"Estaba leyendo un artículo en una revista sobre los astronautas del Gemini. Probablemente tenía 9 años y me pareció lo más genial del mundo. Eso es lo que quiero hacer", recuerda que pensó.

"Por supuesto, en aquella época no había mujeres astronautas. Pero yo pensé: 'Seré una mujer astronauta'".

Pie de foto, Desde muy joven, Eileen Collins quería ser astronauta.

Esa niña tenía metas aún más altas: quería estar frente a los mandos de una nave espacial.

Y la única forma de lograrlo era alistarse en el ejército y convertirse en piloto de pruebas.

En la Fuerza Aérea, destacó entre la multitud y fue seleccionada para unirse al programa de astronautas. Iba a pilotar transbordadores espaciales, los "aviones espaciales" reutilizables de la NASA.

Sabía que los ojos del mundo estaban puestos en ella cuando se lanzó su primera misión en 1995.

"Como primera mujer en pilotar el transbordador espacial, trabajé muy duro porque no quería que la gente dijera: 'Mira, la mujer ha cometido un error'. Porque no se trataba solo de mí, sino de las mujeres que vendrían después", dice.

"Y quería que las mujeres piloto tuvieran una reputación que dijera: 'Oye, son realmente buenas'".

Madre y comandante

De hecho, era tan buena que pronto fue ascendida a comandante, otra primicia en el espacio.

Collins también era madre de dos niños pequeños.

El hecho de que fuera esposa y madre trabajadora se mencionaba con frecuencia en las ruedas de prensa de la época, y algunos periodistas parecían sorprendidos de que pudiera ser ambas cosas.

Fuente de la imagen,NASA Pie de foto, El programa del transbordador espacial de la NASA voló durante tres décadas

Collins señala que ser madre y comandante eran "los dos mejores trabajos del mundo".

"Pero te diré que es más difícil ser madre que comandante de un transbordador espacial", dice riendo.

"La mejor formación que he recibido para ser comandante ha sido ser madre, porque tienes que aprender a decir que no a la gente".

Momentos difíciles

Los transbordadores espaciales de la NASA, que volaron durante tres décadas, alcanzaron alturas impresionantes, pero también pasaron por algunos momentos terribles.

En 1986, la nave espacial Challenger sufrió un fallo catastrófico segundos después de su lanzamiento, matando a los siete miembros de la tripulación a bordo.

Y en 2003, el transbordador Columbia se desintegró en los cielos de Texas al final de su misión, matando también a sus siete tripulantes.

Un trozo de espuma aislante del tanque de combustible del Columbia se desprendió durante el lanzamiento, dañando el escudo térmico con resultados devastadores.

El Columbia no pudo soportar la ardiente reentrada en la atmósfera terrestre y se desintegró ante la mirada horrorizada del mundo.

Fuente de la imagen,NASA Pie de foto, Tras el desastre del Columbia, se inició una investigación exhaustiva para descubrir las causas del accidente.

Collins niega con la cabeza al recordar el desastre y a los amigos que perdieron la vida.

Pero, como comandante, tenía que asumir el mando: iba a estar a cargo del siguiente vuelo del transbordador.

¿Pensó en abandonar en ese momento?

"Toda la gente del programa del transbordador contaba con que el comandante siguiera adelante", expone en voz baja.

"Creo que abandonar la misión habría sido lo contrario de valiente... y yo quería ser una líder valiente. Quería ser una líder segura de sí misma. Quería infundir esa confianza en los demás".

Pero cuando su misión finalmente despegó en 2005, la pesadilla se repitió. Un trozo de espuma se desprendió durante el lanzamiento.

Esta vez, sin embargo, había un plan para monitorear los daños. Pero eso significaba llevar a cabo una de las maniobras más arriesgadas de la historia espacial.

Collins tuvo que pilotar el transbordador realizando un giro de 360 grados mientras volaba por debajo de la Estación Espacial Internacional. Esto permitió a sus colegas del laboratorio orbital fotografiar la parte inferior de la nave y comprobar si el escudo térmico había sufrido alguna avería.

"Había ingenieros y directivos que decían que era imposible, alegando todo tipo de razones por las que era demasiado peligroso", afirma.

"Escuché la discusión, sabían que yo era la comandante y dije: 'Parece que podemos hacerlo'".

Fuente de la imagen,NASA Pie de foto, Collins logra mantener la calma en momentos de gran presión.

Con las manos firmes en los controles y la voz tranquila mientras hablaba con el centro de control de la misión, Collins pilotó la nave realizando una lenta y elegante voltereta.

Con la parte inferior del transbordador ahora visible, el daño se detectó rápidamente y se llevó a cabo una caminata espacial para repararlo.

Esto significaba que Collins y su tripulación podrían regresar a casa sanos y salvos.

Este fue el último vuelo de Collins. Nos cuenta que siempre tuvo pensado dejarlo después de su cuarta misión, para dar a otros la oportunidad de ir al espacio.

Y ha visto a muchos astronautas seguir sus pasos.

¿Tiene algún consejo para la próxima generación que sueña con las estrellas?

"Hagan los deberes, escuchen a su profesor, presten atención en clase y lean libros, y eso les dará algo en lo que concentrarse", dice con naturalidad.

Quienes sigan a Collins al espacio aprenderán lo mucho que ha logrado, no solo como mujer, sino como formidable piloto y comandante.

Ella dice que no se arrepiente de haber puesto fin a su carrera como astronauta. Tomó su decisión y no miró atrás.

Pero aún hay una mirada nostálgica en sus ojos cuando le preguntamos si se sentiría tentada si quedara libre un asiento en una nave espacial.