Cometa 3I/Atlas brilla más y aumenta su velocidad

Tras su paso cercano al Sol, el tercer objeto conocido de fuera de nuestro sistema solar muestra un comportamiento inusual que atrae la atención de la NASA y la ESA.

   
    Fotografía del ATLAS tomada por la NASA( NASA )
El cometa interestelar 3I/ATLAS vuelve a ser noticia entre la comunidad científica. Después de meses de monitoreo, el objeto alcanzó su punto más cercano a nuestra estrella, el Sol, el pasado 30 de octubre. Este encuentro no fue un simple tránsito, sino el catalizador de cambios físicos que mantienen a los expertos analizando su trayectoria y composición.

Dos fenómenos principales han llamado la atención tras su acercamiento al Sol: un aumento notable en su brillo y signos de una inusual "aceleración no gravitatoria". Aunque la NASA ha confirmado que el 3I/ATLAS no representa ningún peligro para la Tierra (su mayor aproximación será a unos 270 millones de kilómetros), estos cambios son cruciales para entender su naturaleza.

La misteriosa "aceleración no gravitatoria" se explica, según la revista Wired, por la física de los cometas. Cuando el 3I/ATLAS se acerca al Sol, los hielos que lo componen se transforman en gas (sublimación) debido a la radiación. Esta liberación de material actúa como pequeños propulsores naturales que modifican sutilmente su trayectoria y velocidad. Aunque este "empuje" es mínimo, confirma que el cometa está activo.

En cuanto al brillo, se ha documentado un aumento al doble de la velocidad habitual tras el paso por el Sol, según observaciones de investigadores del Instituto Naval de Estados Unidos. Los expertos señalan que el cometa se ve más azul que el Sol, una coloración que sugiere emisiones de moléculas como el cianógeno y el amoníaco. Este fenómeno podría indicar una alta concentración de material volátil en su superficie.

Imágenes proporcionadas por la misión china a Marte, el Tianwen-1
Imágenes proporcionadas por la misión china a Marte, el Tianwen-1 ( Tianwen-1 )

Descubierto el 1 de julio de 2025 por la red ATLAS en Chile, es solo el tercer objeto confirmado que proviene de fuera de nuestro sistema solar. Su órbita hiperbólica confirma que nació bajo otra estrella, convirtiéndolo en una cápsula de tiempo que trae consigo material primitivo formado hace miles de millones de años en otra región de la Vía Láctea.

Esta visita generó una respuesta de observación internacional. La sonda china Tianwen-1, originalmente destinada a Marte, logró un hito al observar al cometa a una distancia de aproximadamente 30 millones de kilómetros con su cámara de alta resolución. Estas imágenes confirman que el cometa tiene una estructura clara, con un núcleo y una gran coma circundante, y son esenciales para estudiar su composición.

Se espera que el 3I/ATLAS pase por su punto más cercano a la Tierra el próximo 19 de diciembre de 2025. Para la comunidad astronómica, esta fecha no solo es una coincidencia, sino la oportunidad de oro para utilizar telescopios como el Hubble y el James Webb en un intento coordinado de descifrar la historia de este viajero que se dirige, sin regreso, de vuelta al vacío interestelar.

