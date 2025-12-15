Ciencia
15 dic 2025 , 15:27

Los Alpes perderán un número récord de glaciares en la próxima década

Los Alpes perderán un número récord de glaciares en la próxima década, todo dependerá del calentamiento global.

   
    Cueva en el interior del glaciar Morteratsch, en Suiza. Fotografía facilitada por Lander Van Tricht / ETH Zurich, Cátedra de Glaciología.( EFE )
Fuente:
EFE
Fuente:
Europapress
user placeholder

EFE

Redacción

Europapress
El equipo internacional de investigadores dirigido por la Escuela Politécnica Federal de Zúrich y el Instituto Federal Suizo de Investigación Forestal, Nivológica y Paisajística y la Universidad Libre de Bruselas, realizó un estudio de la posible desaparición de los glaciares del planeta de aquí a finales de siglo.

Se trata de un estudio pionero que, por primera vez, calcula cuántos glaciares desaparecen cada año en todo el mundo, cuántos es probable que permanezcan hasta finales de siglo y durante cuánto tiempo. "Por primera vez, hemos calculado en años cuándo desaparecerá cada glaciar de la Tierra", comenta Lander Van Tricht, autor principal del estudio publicado en 'Nature Climate Change'.

Es consabido que los glaciares se están derritiendo en todo el mundo. Pero la realidad es que, en algunas regiones, incluso podrían desaparecer por completo. Considerando la cantidad de glaciares que desaparecen, este estudio calcula que los Alpes podrían alcanzar su tasa máxima de pérdida entre 2033 y 2041. Dependiendo de la intensidad del calentamiento global, este período podría marcar el momento en que desaparezcan más glaciares que nunca.

A nivel mundial, la tasa máxima de pérdida de glaciares se producirá unos diez años después y podría aumentar de 2 000 a 4 000 glaciares perdidos cada año.

Para los Alpes, el panorama es desolador

Si las políticas climáticas actuales llevan al mundo hacia un aumento de temperatura de +2,7 °C, solo unos 110 glaciares permanecerían en Europa Central para 2 100, un mero 3 % del total actual. Con +4 °C, ese número se reduciría a alrededor de 20.

Incluso los glaciares de tamaño mediano como el glaciar del Ródano se reducirían a pequeños restos de hielo o desaparecerían por completo. En este escenario, el poderoso glaciar Aletsch se fragmentaría en varias partes más pequeñas. Esto continúa una tendencia que los investigadores de Zurich ya han rastreado en el pasado, y no muestra signos de desaceleración.

A diferencia de investigaciones anteriores, que se centraban principalmente en la pérdida global de masa de hielo y superficie, el equipo dirigido por la ETH de Zúrich centra la atención en el número de glaciares en desaparición, sus regiones y la cronología de su desaparición.

Sus hallazgos revelan que las regiones con numerosos glaciares pequeños a menor altitud o cerca del ecuador son particularmente vulnerables, como los Alpes, el Cáucaso, las Montañas Rocosas, así como partes de los Andes y las cordilleras africanas situadas en latitudes bajas.

"En estas regiones se espera que más de la mitad de todos los glaciares desaparezcan en los próximos diez a veinte años", advierte Van Tricht, investigador de la Cátedra de Glaciología de la ETH Zurich y de la WSL.

El ritmo de retroceso de los glaciares depende de la magnitud del calentamiento global. Por ello, los investigadores realizaron proyecciones utilizando tres modelos globales de glaciares de vanguardia y varios escenarios climáticos.

El estudio también muestra que no queda ninguna región donde la cantidad de glaciares no esté disminuyendo. Incluso en el Karakórum de Asia Central, donde algunos glaciares crecieron temporalmente tras el cambio de milenio, se prevé que desaparezcan.

El pico de extinción de los glaciares que pueden desaparecer en un año, alcanza su máximo

Otro dato destacado es que, en su estudio, los investigadores de la ETH de Zúrich introducen el término pico de extinción de glaciares, que marca el punto en el que el número de glaciares que desaparecen en un solo año alcanza su máximo.

Esta nueva perspectiva promete nuevas perspectivas para la política, los negocios y la cultura. Estudios previos se centraron en medir la pérdida de glaciares en masa y volumen, lo que permitió realizar proyecciones sobre el aumento del nivel del mar y la gestión de los recursos hídricos. "El derretimiento de un glaciar pequeño apenas contribuye al aumento del nivel del mar. Pero cuando un glaciar desaparece por completo, puede afectar gravemente al turismo en un valle", argumenta Lander Van Tricht.

El nuevo estudio no sólo revela cuándo y dónde desaparecerán los glaciares; también puede ayudar a los responsables de las políticas, las comunidades, el sector turístico y los gestores de riesgos naturales a prepararse para un futuro con menos hielo y agua.

Temas
Calentamiento global
Glaciares
Alpes italianos
desaparecen
Italia
Suiza
Noticias
